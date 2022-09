Sostenibilità nel calcio? John Elkann: "C'è una deriva pericolosa"

John Elkann, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della difficile ricerca della sostenibilità nel mondo del calcio: "Ho fiducia nel lavoro che sta portando avanti mio cugino Andrea Agnelli per dare un futuro al calcio con impegno e passione. Ma sono anche preoccupato per quello che c’è intorno al calcio e allo sport professionistico in generale. Al centro del sistema dovrebbero esserci i tifosi, gli atleti, e le squadre. C’è invece una deriva pericolosa che avvantaggia intermediari, organizzatori e regolatori che stanno mettendo in difficoltà il mondo dello sport perché sono motivati esclusivamente dai soldi e dal potere".