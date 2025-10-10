Sottil: "Camarda fantastico, molto più maturo dei 17 anni: potenziale incredibile"

Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan per appena sei mesi nella seconda parte della scorsa stagione, arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina, in quest'anno sta provando a rilanciarsi, sempre a titolo temporaneo, nel Lecce di mister Eusebio Di Francesco dove, tra gli altri, ha ritrovato subito un ex compagno rossonero come il giovane classe 2008 Francesco Camarda. Questa mattina Sottil ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del baby centravanti e della sua breve esperienza milanista.

Le parole di Sottil su Francesco Camarda: "Francesco è un ragazzo fantastico, molto più maturo dei 17 anni. Ha un potenziale incredibile, lo ha già dimostrato nelle giovanili del Milan e qui a Lecce ha già segnato. Deve solo restare tranquillo, focalizzarsi su se stesso senza forzare. Il suo percorso deve essere naturale"

Sottil su cosa non è andato nella sua parentesi rossonera: "Quando parti male, poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. Io simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono traovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo..."