Sottil regala alla Fiorentina un prezioso pari contro la Juventus: all'Allianz finisce 2-2

Due mosse a sorpresa, una per parte: Motta ha deciso di mandare in campo Mbangula al posto di Yildiz, Palladino ha schierato Parisi sulla sinistra (Gosens non è stato bene durante la settimana). Ad accendere il match è stato Conceicao, tra i più attivi nel primo tempo: sul primo traversone del match Vlahovic ha sfiorato il gol del vantaggio con un colpo di testa terminato a lato di pochissimo. Subito dopo il direttore di gara, Maurizio Mariani di Aprilia, ha deciso di interrompere il gioco per circa due minuti a causa dei cori razzisti che il settore ospiti ha rivolto all’attaccante serbo. La Fiorentina ha provato ad abbozzare una reazione, ma alla seconda occasione i bianconeri sono passati in vantaggio grazie all’assolo di Khephren Thuram, lasciato libero di inserirsi dalla sinistra per poi colpire a rete. Col passare dei minuti i viola hanno alzato il ritmo cercando di sfruttare la corsia mancina, con McKennie leggermente in difficoltà sulle accelerazioni di Dodò. È stato Moise Kean a pareggiare i conti, l’attaccante della Fiorentina si è presentato puntuale sul pallone di Adli. Due le occasioni per i padroni di casa al tramonto della prima frazione: prima Vlahovic è stato murato dal portiere viola, poi Locatelli ha sfiorato il palo con una conclusione violenta dalla distanza.

Nella ripresa i bianconeri hanno iniziato sfruttando le corsie esterne, ma il gol di Thuram è arrivato su un’intuizione centrale di Koopmeiners: il francese ha prima ringraziato per poi superare De Gea. Dopo una serie di occasioni fallite dalla Juventus la banda di Palladino ha trovato il pari, decisiva la giocata di Sottil dopo un errore collettivo della Juventus.