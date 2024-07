Sottil: "Samardzic farà una grandissima carriera: è un trequartista nato, straordinario tra le linee"

L'ex allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato di un suo ex calciatore, Lazar Samardzic (sul quale c'è un concreto interessamento del Milan) in diretta su Sky Sport ieri sera: "Stiamo parlando di un giocatore straordinario tra le linee. Per me è un trequartista nato, è molto umile e con grande voglia di migliorarsi. Farà una grandissima carriera".

E sulla lunga trattativa, poi non conclusa, con l'Inter dello scorso anno: "Quella situazione gli ha tolto tanto, Aveva fatto tutto il ritiro: era molto concentrato, poi è arrivata la trattativa. Il calcio è anche questo. L'Udinese come tante altre squadre fa plusvalenze di questo tipo. Questa lunga trattativa gli ha fatto un po' perdere il ritmo. Mi dicono che il papà è presente un po' in tutto: Samardzic poi è entrato con la testa giusta nell'annata ma questa cosa l'ha sicuramente disturbato".