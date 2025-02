Sottil svela: "Mi ha chiamato il mio agente dopo l'allenamento, non gli ho risposto subito..."

Ieri sera l'esordio nel finale di partita, oggi la sua presentazione ufficiale in quel di Milanello. E' iniziata l'avventura di Riccardo Sottil al Milan. L'esterno, arrivato nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (fissato a 10) è andato a implementare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Sergio Conceiçao, che gli ha dato i primi minuti in maglia Milan nel corso della gara di ieri sera contro la Roma. Per Sottil si tratta di una grande chance, quella del Milan, per dimostrare sul campo quanto di buono si è sempre detto attorno al suo talento.

Quando hai saputo dell'interesse del Milan, come hai reagito?

"E' stata una giornata lunga. Ero al campo e mi ha chiamato il mio agente dopo allenamento e io non gli ho risposto subito. Poi Giuseppe Riso mi ha detto che c'era la chance di andare al Milan e io sono rimasto senza parole. Ho parlato con mio papà, che già lo sapeva dalla mattina e sul gong del calciomercato sono riuscito ad arrivare qui. Paura di non chiudere la trattativa? Ho avuto un po' di ansietta e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo".