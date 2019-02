Southampton, due tifosi infangano la memoria di Sala: banditi dallo stadio

Un brutto fatto è avvenuto durante la gara di Premier League tra Southampton e Cardiff. Come riporta il Daily Mail, due tifosi della squadra di casa hanno offeso la memoria di Emiliano Sala mimando il gesto dell’aeroplano per prendere in giro gli ospiti. La scena, però, non è sfuggita alle telecamere di sicurezza del Saint Mary’s Stadium: gli steward sono subito intervenuti bloccando i due, che sono stati identificati e segnalati. Il Southampton li ha poi banditi dal proprio impianto per tre anni .