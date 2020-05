Spadafora e le gare in chiaro: "Anche oggi contatti con Sky, spero ci aiuti a evitare assembramenti"

La trasmissione in chiaro resta un tema caro al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora che, oltre ad annunciare la ripresa del campionato il 20 giugno, ha auspicato proprio per questi motivi il via alla Coppa Italia a partire dal 13. Per poi ipotizzare un accordo con Sky relativo anche alla Serie A: “Spero si possa, nella settimana dal 13 al 20, completare la Coppa Italia: sarebbe una ripartenza a beneficio di tutti gli italiani essendo la competizione sul servizio pubblico. Anche oggi ho avuto contatti con Sky, mi auguro ci sia da loro un segnale di conferma, dopo le prime interlocuzioni positive, anche nell'interesse d evitare assembramenti in luoghi pubblici”.