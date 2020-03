Spadafora "felice per rientro nazionale femminile in Italia"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Felice che la nazionale di calcio femminile sia finalmente a casa, dopo la decisione di non disputare la partita di Lisbona e il blocco aereo stabilito dal governo portoghese". Così il ministro per le Politiche positive e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, commenta il rientro la scorsa notte delle azzurre con un volo charter che si è fermato prima a Torino e quindi a Roma per consentire a calciatrici e staff di far rientro alle rispettive sedi. "Ringrazio il Ministro degli Esteri Di Maio: la collaborazione tra i nostri uffici è stata eccellente - prosegue Spadafora - .Ottimo il lavoro dell'ambasciatore italiano a Lisbona e il raccordo con le autorità portoghesi. In poche ore, con il costante e determinante impegno della Figc e del presidente, Gabriele Gravina, è stato possibile raggiungere il risultato sperato. Un abbraccio, naturalmente a distanza, alle nostre atlete: presto tornerete a giocare. Ora pensiamo solo a vincere la battaglia contro la pandemia", conclude il ministro. (ANSA).