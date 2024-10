Spagna, de la Fuente: "Morata è un grande capitano. Unisce tantissimo: uno dei migliori attaccanti del mondo"

Alvaro Morata torna in Nazionale. Il centravanti rossonero è stato convocato dal Ct spagnolo Luis de la Fuente per le gare di Nations League contro Danimarca e Serbia. L'attaccante capitano della Nazionale Campione d'Europa aveva saltato l'ultima tornata di Nazionali a causa di un infortunio ma anche per una squalifica di una giornata a lui inflitta dopo i festeggiamenti per la vittoria in Germania. Di seguito le parole del commissario tecnico iberico.

Le parole di Luis de la Fuente su Alvaro Morata: "Morata è il nostro capitano, un grande capitano. Unisce tantissimo. È molto generoso, antepone il bene del gruppo al proprio. Fa da cemento nella squadra. Lo rispettiamo tutti e non è qui perché è una brava persona: per me è uno dei migliori attaccanti al mondo. Contribuisce molto in campo e fuori".