Al minuto 80 della finale di Nations League fra Spagna e Francia, Theo Hernandez, terzino del Milan, ha realizzato un assist vincente per il connazionale Kylian Mbappè. Un passaggio filtrante del rossonero, ha messo in porta l’attaccante del PSG che dopo una finta ha battuto Unai Simon, realizzando l’1-2 per la Francia.