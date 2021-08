Spagna, la Federazione considera illegale l'accordo con CVC: LaLiga risponde

L'accordo tra LaLiga e il fondo CVC, che porterebbe 2,7 miliardi di euro nel calcio spagnolo, ha scatenato un vero e proprio terremoto. Dopo il comunicato di Florentino Perez, è arrivato anche quello della RFEF, la Federazione spagnola, secondo cui l'intesa sarebbe illegale e lamentando di esser venuti a conoscenza di tale accordo soltanto 48 ore prima dell'Assemblea dei club de LaLiga che dovranno votare nella giornata di domani. L'organo presieduto da Luis Rubiales, dunque, rende pubblico il suo rifiuto all'ingresso del fondo CVC nel calcio spagnolo e fa sapere che LaLiga ha comunicato il tutto solo tramite un burofax.

La risposta di Tebas. Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, non ha tardato a rispondere - in maniera ironica - al comunicato della RFEF tramite un tweet: "Finalmente la RFEF tira fuori la tanto attesa dichiarazione sulla Superlega appoggiando UEFA e leghe... Ah no! Sul progetto che liquidava il calcio spagnolo non si pronunciano, mentre ad attaccare LaLiga non tardano. Bisogna seguire le istruzioni... Se neanche i documenti hanno studiato!".