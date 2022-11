Spagna, Luis Enrique scherza con il genero Torres: "Se esulta con il ciuccio lo caccio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Spagna è risaputo, Ferran Torres è fidanzato con Sira Martinez, figlia del commissario tecnico Luis Enrique. E a quest'ultimo, nelle sue ormai celebri dirette twitch, i tifosi della Roja lo fanno presente ogni volta. Nella live di ieri, l'ex Roma ha risposto ad un'altra domanda sulla vicenda e in particolar modo la seguente: come reagirebbe se nell'esultanza Ferran facesse il segno del ciuccio? Luis Enrique risponde così: "Se lo fa lo sostituisco immediatamente e lo spedisco peer sempre in tribuna senza fargli mai mettere più piede in un campo da calcio, non scherziamo!". Il c.t. spagnolo non vuole diventare nonno.