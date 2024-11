Spagna, Morata cede il rigore a Pedri contro la Svizzera. Il commento di De la Fuente

La Spagna conclude la fase a gironi di Nations League come prima del gruppo, a 16 punti, imbattuta con cinque vittorie e un solo pareggio. I campioni d'Europa non hanno deluso le attese e chiudono un 2024 stratosferico con l'ultima vittoria per 3-2 ai danni della Svizzera. Una soddisfazione unica per il commissario tecnico, Luis de la Fuente: "Siamo molto contenti. Il calcio è così, sappiamo il grande livello e l’uguaglianza che c’è. Dobbiamo dare valore a tutte queste vittorie e soprattutto al trionfo contro una grande squadra come la Svizzera", ha dichiarato in conferenza stampa al termine del match.

De la Fuente ha poi commentato anche il gesto di Alvaro Morata che ha deciso di lasciare un calcio di rigore a Pedri nonostante con un gol potesse raggiungere Fernando Torres al terzo posto nella speciale classifica dei migliori marcatori della nazionale spagnola (il giocatore del Barcellona ha poi fallito dagli undici metri): "Morata ha fatto un grande gesto da capitano, un gesto molto bello. Aveva l’occasione di segnare il rigore e raggiungere Torres come terzo miglior marcatore di sempre con la Spagna, ma ha preferito cederlo a Pedri, che giocava in casa”.