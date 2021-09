Spagna nel caos, RFEF contro Liga e CSD: no ai rinvii, Siviglia e Barça devono giocare

Il Consiglio Superiore dello Sport aveva concesso ieri il rinvio di Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alavés, sfide in programma nel weekend. Questo a causa dei disagi dovuti alle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, in particolare quelle sudamericane che si svolgeranno nella notte tra giovedì e venerdì e impediranno ad alcuni giocatori (Foyth, Araujo, Gomez e altri) di essere disponibili per le loro squadre di club. LaLiga aveva accolto con favore la decisione ma oggi la Federcalcio spagnola ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il CSD e garantisce di avere l'appoggio di UEFA e FIFA, minacciando di portare la vicenda in tribunale. Insomma, per la RFEF le partite si devono giocare ugualmente, perché un loro rinvio rischierebbe di condizionare un calendario già piuttosto congestionato.