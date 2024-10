Spagna-Serbia 3-0: Morata segna e sbaglia un rigore. Pavlovic si fa espellere

Partita con tanto spettacolo quella tra Spagna e Serbia, valida per la fase a gironi di Nations League. Le Furie Rosse vanno in vantaggio subito con Laporte in avvio di partita, per poi raddoppiare al 65' con un sinistro molto preciso di Morata, che qualche minuto prima aveva fallito un rigore calciandolo alle stelle. La chiude Baena al minuto 77' su punizione direttamente dopo l'espulsione di Pavlovic: fallo da ultimo uomo del difensore rossonero, l'arbitro ha estratto il rosso dopo essere stato chiamato all'OFR dalla sala VAR. I campioni d'Europa si impongono quindi per 3-0 e si qualificano ai quarti di finale della competizione.