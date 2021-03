Spagna U21, Brahim salterà il match con la Repubblica Ceca per un problema alla caviglia

Come riportato dalla redazione di AS.com, Brahim Diaz salterà la prossima gara dell'U21 contro la Repubblica Ceca per un problema fisico. Infatti, il centrocampista rossonero ha un gonfiore alla caviglia che continua a dargli fastidio e che lo terrà ai box anche per la partita di domani. Le sue condizioni, dunque, verranno analizzate e monitorate meglio una volta tornato a Milanello, in vista anche del match di sabato contro la Sampdoria.