SPAL, la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso: confermato il -3 in classifica. E' nel girone del Milan Futuro

vedi letture

Attraverso una nota apparsa sul sito della FIGC si rende noto che la Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso della SPAL in merito alla penalizzazione - a causa del ritardo nei pagamenti delle ritenute Irpef e Inps di gennaio e febbraio - di tre punti da scontare nel campionato che prenderà il via fra poco più di un mese. Di seguito la nota in cui viene confermata anche l'inibizione per il presidente Tacopina:

"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso della Spal avverso la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva comminata lo scorso 11 giugno dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata anche l’inibizione di 3 mesi per il presidente del Cda e legale rappresentante del club Joseph Tacopina. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa".

La Spal è nel Girone B della Serie C 2024-2025, lo stesso in cui è stato inserito il Milan Futuro.