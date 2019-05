Spal-Milan ecco come vederla gratis in streaming

DAZN trasmetterà in esclusiva Spal-Milan, in programma domenica 26 maggio alle ore 20:30.



COME FARE – Registrarsi è semplicissimo: basterà accedere a https://www.dazn.com/it-IT/welcom e scegliere l’opzione “COMINCIA IL TUO MESE GRATUITO“, per iscriversi e vedere la partita in Streaming gratuitamente sui tuoi dispositivi: cellulare, tablet, pc o Smart TV.

Puoi vedere gratis per un mese tutta la programmazione in esclusiva, senza alcun vincolo: finito il mese di prova, infatti, l’utente potrà decidere se abbonarsi oppure no. Nessun importo verrà addebitato per il primo mese e l’utente potrà decidere di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza alcun costo.