Spal, sconfitta contro la Ternana: annullato un gol a Colombo sullo 0-0

Terza sconfitta in campionato per la SPAL, battuta dalla Ternana per 1-0 nell'incontro valido per la sesta giornata di Serie B. Tra i biancazzurri presente anche Lorenzo Colombo, titolare per settantasei minuti. Al centravanti di proprietà del Milan, che ha già realizzato tre gol nella serie cadetta, è stato anche annullato un gol per fallo di mano sul momentaneo 0-0.