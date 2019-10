SPAL, Semplici: "Paloschi? Una delle armi da utilizzare"

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso su Alberto Paloschi, ex attaccante rossonero che si è ben comportato contro il Napoli: "Abbiamo diversi ex. Sarà un aspetto da valutare, perché si è fatto trovare pronto contro il Napoli, dopo tanto tempo che non giocava. Lui potrà essere una delle armi da utilizzare, vedremo domani sera quali saranno le mie scelte".