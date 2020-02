Spalletti: "Fosse per me non avrei mai smesso, ho bisogno di una sfida come quelle precedenti"

Luciano Spalletti, ex tecnico nerazzurro accostato anche al Milan dopo l'esonero di Giampaolo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com durante il Gran Galà del Calcio iservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019: "Pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E' facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un'altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall'Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate".