Spalletti: "Italiane fuori dalla Champions? Figlie di prestazioni e gesti che non sono andati a buon fine"

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, a circa un mese dalla doppia sfida contro la Germania ha rilasciato una lunga intervista per fare il punto sullo stato di salute del calcio italiano. Il tutto, direttamente da casa sua, con Gigi Buffon al suo fianco: "Se mi aspettavo l'eliminazione delle tre italiane dalla Champions? No, non me l'aspettavo. Ma non sono eliminazioni figlie di un calcio che è peggiorato. Sono figlie di prestazioni e gesti che non sono andati a buon fine nella partita. Ma anche io sono rimasto abbastanza sorpreso".

Quindi solo episodi?

"Sì, solo episodi per quello che è stato lo scorrimento delle partite".

C'è troppa esasperazione nei confronti degli allenatori?

"Secondo me sono frenetici tutti di fronte ai risultati, a volte anche io cambio troppo freneticamente opinione anche se li conosco e mi piace il modo in cui lavorano".

Come le è sembrata la nuova Champions?

"Probabilmente una novità dal punto di vista delle abitudini, ma a me non è dispiaciuta. L'ho ritenuta bella e giusta a viverla da fuori, però sicuramente è stata una cosa nuova".