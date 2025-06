Spalletti: "L'Inter ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG"

La Nazionale di Luciano Spalletti ha in programma nei prossimi giorni due sfide di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026: la prima venerdì a Oslo contro la Norvegia, la seconda lunedì 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldova. Questo pomeriggio il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa direttamente da Coverciano e ha dato la sua chiave di lettura sulla finale di Champions League. Le dichiarazioni raccolte da TMW.

Che lettura dà della finale di Champions League?

"L'Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell'Inter piuttosto che alle sconfitte, hanno fatto degli extra difficili da portare avanti quando si fa un percorso del genere. Vedere partite come quelle contro Barcellona e Bayern secondo me sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male perché poi vengono a sommarsi componenti dalle quali ci si difende male, dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all'Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze. Ma ciò che va portato alla luce, che va sottolineato, è il grande lavoro. Sono arrivati in finale di Champions due volte in tre anni e per farlo ci vuole davvero roba addosso di quella che non scalfisci facilmente. Poi purtroppo hanno perso ed è da questo livello di partite qui che viene fuori che campione sei, che uomo sei, che forza hai. Di che livello sei lo dice la reazione a queste partite qui. Ora a questi giocatori crolla tutto addosso, ma noi faremo leva per sistemare tante cose con questa prossima partita. Giocheremo per qualcosa di straordinario e io credo sia l'occasione giusta per ripartire subito".