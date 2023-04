Spalletti rimprovera Leao, Maldini lo difende: “Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c***o vuoi”

Dopo il primo tempo di Napoli-Milan, Luciano Spalletti e Paolo Maldini hanno un avuto una discussione sull'esultanza di Leao dopo il primo gol, in seguito ad un episodio tra l'allenatore del Napoli e Leao.

A fine primo tempo, Spalletti si è avvicinato all'arbitro per lamentarsi di qualche episodio e in zona c'era pure Leao, al quale ha rimproverato, a quanto pare il modo di esultare dopo il primo gol, ma il 17 rossonero ha spiegato con garbo e rispetto la sua versione (è evidente che Leao ce l'avesse con le critiche ricevute, ndr), prima che Paolo Maldini intervenisse a sua difesa: “Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c... vuoi”.