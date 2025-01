Speedy Walker, è uno dei difensori più veloci del mondo: l'incredibile dato nel 2023

Ecco il primo ingranaggio della "riparazione". Il mercato di gennaio rossonero si apre alla grande con l'innesto di Kyle Walker. Nato a Sheffield, 34enne (1990), 183cm per 83 kg, ruolo terzino destro. Un giocatore vincente, di livello mondiale, esperienza e carattere al servizio della squadra di Conceição. La scelta di puntare sull'inglese è importante, precisa: rafforzare la linea arretrata, mettere benzina in fascia, aumentare lo spessore nello spogliatoio per un gruppo che vuole essere protagonista a livello nazionale e internazionale. Brilla per essere velocissimo.

SPEEDY KYLE

È uno dei calciatori più veloci al mondo, il picco massima registrato è stato di 37.31 km/h raggiunto nella gara contro l'Everton del maggio 2023, appena meno - a livello di Premier League - di Micky van de Ven del Tottenham (37.38 km/h).