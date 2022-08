Spezia, Caldara: "Sono convinto di poter tornare ai miei livelli"

Fonte: Niccolò Pasta per TMW

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Mattia Caldara, nuovo acquisto in casa Spezia, ha parlato ai microfoni di TMW al termine della conferenza stampa di presentazione di oggi: "Ho parlato col mister di quello che secondo lui avevo fatto di buono l'anno scorso e quello che ho fatto meno bene e ho avuto pareri comuni, sono convinto che mi possa far tornare ai miei livelli quindi ho accettato subito. Questo mi ha stimolato molto, non vedo l'ora di iniziare per migliorare".