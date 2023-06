Spezia e Verona si giocano stasera la permanenza in Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - A distanza di 18 anni dall'ultima volta (stagione 2004-2005 derby tra Bolognae Parma) si torna a giocare uno spareggio per la permanenza in Serie A. Saranno Spezia e Verona, che hanno concluso il campionato terzultime a pari punti, le protagoniste di questa coda del campionato: 90 minuti che valgono una stagione, una gara secca che decreterà chi tra le due andrà in Serie B, aggiungendosi a Sampdoria e Cremonese. Il Verona per gli esperti di Sisal, è favorito nella sfida sul campo neutro del Mapei Stadium a 2,70. Lo spareggio sembra però molto incerto, la vittoria dei liguri è infatti di poco più alta, a 2,90, mentre il pareggio si gioca a 3,00. Un leggero vantaggio che viene riproposto nelle quote su chiresterà nella massima serie, con il Veronaa 1,85 e lo Spezia a 1,95.

In caso di parità nei 90 minuti, non ci saranno tempi supplementari ma il verdetto verrò affidato direttamente ai calci di rigore: l'eventualità che la sfida si decida dal dischetto e che si calcia oltranza è a 9,00. Per evitare la lotteria dei rigori, Spezia e Verona devono segnare: il gol dei padroni di casa è a 1,38, a 1,37 quello ospite, nel complesso però dovrebbe essere una gara da meno di 3 reti, con l'Under a 1,50 che prevale sull'Over a 2,50. Il Verona è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in campionato, ben 26 volte: ecco che l'ipotesi Ribaltone si gioca a 9,50.Tra le fila degli spezzini, l'uomo da temere è Nzola, 13 gol in stagione e quinto nella classifica cannonieri, che ha ottime chance di far male alla difesa gialloblù, la sua rete è infatti la più probabile, a 3,00. Nel Verona, attenzione invece a Simone Verdi che,contro lo Spezia, ha già più volte timbrato il cartellino: un suo centro al Mapei Stadium è a 5,00. (ANSA).