Spezia, Nikolau: "Col Milan ci è tornato indietro tutto ciò che prima non è andato bene"

Dimitrios Nikolaou, nel corso della sua intervista a TMW, ha parlato anche del successo raccolto dallo Spezia contro il Milan, che ha rilanciato la squadra ligure in ottica salvezza: “In tutte le partite abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato in campo che stiamo bene. Con il Milan ci è tornato indietro tutto quello che nelle altre partite non ci è andato bene, quindi ci ha dato tanta forza in più per continuare a spingere nelle ultime partite che mancano”.