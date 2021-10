Sport Mediaset - Ibra in vantaggio su Giroud per giocare titolare contro la Roma

Nel servizio andando in onda nel TG dell’ora di pranzo, Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime indicazioni sulla formazione del Milan che scenderà in campo contro la Roma nel match di domenica. Raimondi ha detto: “Pioli dopo i giorni della grande emergenza ritroverà dal primo minuto Theo Hernandez e Brahim Daiz. Il folletto spagnolo molto probabilmente farà staffetta con Krunic. Contro Mourinho e la sua squadra, Pioli avrà a disposizione tutti gli attaccanti, eccetto Rebic che ancora non ha smaltito il problema alla caviglia sinistra. Le indicazioni dell’allenamento di questa mattina ci dicono che Ibrahimovic potrebbe tornare titolare contro la Roma, mentre Giroud dovrebbe giocare contro il Porto in Champions. In difesa Kjear tornerà al fianco di Tomori”.