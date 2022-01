Sport Mediaset - Milan, per la difesa il sogno è sempre Botman. Chieste informazioni anche per Bernardeschi

I colleghi di Sport Mediaset, nell’edizione odierna del TG dell’ora di pranzo, hanno riferito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato per quel che riguarda il Milan: “Il Milan vuole fare il colpo in difesa che non sia un semplice tappabuchi. Il sogno è sempre Sven Botman, ma le richieste del Lilli sono altissime, ossia 40 milioni di euro. Il Lille, che è andato avanti in Champions League, avrebbe poi la necessità di sostituire il giocatore. L’alternativo è Abdou Diallo del PSG qualora i parigini aprissero al prestito nei prossimi giorni. Milan e Inter stanno poi prendendo informazioni su Federico Bernardeschi, che è uno dei 6 giocatori della Juventus che va in scadenza a giugno”.