Sport - Milan, Castillejo potrebbe partire: l'Espanyol punta lo spagnolo

Tra i calciatori rossoneri che potrebbero lasciare Milano in estate figura anche Samu Castillejo. L'esterno spagnolo, dopo 3 anni in rossonero, potrebbe tornare proprio in Spagna dove ha giocato prima del suo arrivo nel Belpaese. Secondo quanto riporta Sport, infatti, sul classe 95' ci sarebbe l'attenzione dell'Espanyol, prossimo a tornare in Liga e desideroso di rinforzarsi nel reparto offensivo.