Sportiello saluta il Milan: "Momenti indimenticabili. Grato ai tifosi"

Marco Sportiello ha lasciato il Milan. Dopo due stagioni, il portiere nato a Desio ha deciso di fare ritorno all'Atalanta: contemporaneamente il Diavolo ha ingaggiato Pietro Terracciano come nuovo secondo di Mike Maignan. In una lettera aperta affidata alla Gazzetta dello Sport, il portiere Sportiello ha voluto salutare il Milan: "Caro Milan, ti dedico queste parole perché voglio dirti grazie. Ho vissuto momenti indimenticabili. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutta la società per avermi dato questa possibilità. Sono grato anche a voi tifosi. È stato un privilegio poter giocare a San Siro e sentire tutto il vostro amore e la vostra passione per questa gloriosa maglia. Con affetto, Marco Sportiello".

Secondo quanto riporta TMW il Milan ha ceduto Sportiello all'Atalanta per un milione di euro. Quando chiamato in causa sempre affidabile, l'estremo difensore si è tolto lo sfizio anche di vincere un trofeo in rossonero, la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio. Questa la nota ufficiale del club milanista: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello all'Atalanta BC. Il Club ringrazia Marco per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".