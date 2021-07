Sportitalia apre il secondo canale free sul dtt: SoloCalcio sul 61 dal 31 agosto

Sportitalia raddoppia e dal prossimo 31 agosto lancia Solo Calcio che sarà visibile sul canale 61 del digitale terrestre, regalando agli appassionati oltre mille partite all’anno, tutte in chiaro e gratuitamente.

Tutti i campionati che fanno già parte dell’offerta calcio di Sportitalia più altri in arrivo e che avranno visibilità nazionale rendendo ancora più semplice la fruizione dei contenuti finora inseriti nella piattaforma Si Smart insieme agli altri canali tematici firmati Sportitalia: SI Motori e SI Live24.

Il debutto avverrà nell’ultima giornata della sessione estiva del calciomercato 2021-2022, in contemporanea con la grande maratona live che tradizionalmente Sportitalia dedica alla volata finale delle trattative di Serie A, B, C e del grande calcio internazionale.

In occasione del lancio del nuovo canale sul 61 del digitale terrestre ci sarà anche un restyling del logo e del nome: non più SI Solo Calcio ma Solo Calcio. Gli spazi pubblicitari saranno venduti a cura di PRS Mediagroup, concessionaria che opera da oltre 40 anni nel settore della televisione e dell’editoria.

Al pari di tutto il resto dell’offerta dell’emittente guidata da Michele Criscitiello, Solo Calcio sarà raggiungibile anche sulla App Sportitalia, scaricabile su dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick. e Android Tv. Tutto senza la necessità di abbonamento e senza spendere nemmeno un euro. La App è fruibile anche dall’estero e Sportitalia vuole così rafforzare il legame con tanti italiani che vivono ormai stabilmente lontani dal nostro Paese.