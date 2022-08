Sportitalia - Lecce, Colombo: "La partita contro l'Inter è speciale. Per loro non sarà facile nel nostro stadio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Colombo, ex giocatore del Milan e ora in forza al Lecce, ai microfoni di Sportitalia ha parlato della sfida di questo weekend fra i pugliesi e l’Inter. Colombo ha detto: “Sicuramente la partita contro l’Inter è speciale per me come lo è per tutto il popolo leccese. Per me significa tanto poter esordire in questa Serie A contro l’Inter. Spero di poter far esultare tanti tifosi in tutta Italia. Vorrei ringraziare i tifosi per il supporto che stanno dando al Lecce e sappiamo che lo stadio sarà pieno e sarà una bolgia. L’Inter vuole vincere il campionato e ha fame, ma la fame anche noi ce l’abbiamo. Non sarà una partita facile per loro”.