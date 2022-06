Sportitalia - Milan, management operativo ma serve la svolta

Fonte: Longari per Sportitalia

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Se l’operatività di Maldini e Massara non è mai stata messa in discussione nonostante l’ufficialità del rinnovo non sia ancora arrivata, il mercato dei rossoneri sta risentendo a livello di tempistiche e possibilità di inserimento del ritardo di queste settimane. Del resto la concorrenza rispetto agli obiettivi prefissati è agguerrita e particolarmente danarosa, con il Newcastle che da mesi insidia i rossoneri rispetto alla chiusura dell’affare Botman, e con il PSG che dalla Francia viene avvicinato in maniera sostanziale a Renato Sanches. Entrambi si stagliano alla stregua di obiettivi sostanzialmente unici per i ruoli prefissati, ma sui due tavoli non è ancora arrivato il placet per la proposta definitiva in grado di far saltare il banco. Oltre all’operatività, slegare le mani della coppia mercato rossonera potrebbe regalare ai Campioni d’Italia nuove e importanti soddisfazioni, anche in chiave mercato.