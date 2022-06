Sportitalia - Milan, programmazione ed investimento sulla trequarti

Fonte: longari per Sportitalia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

l Milan farà un mercato intelligente, come da consuetudine e come sdoganato dal modus operandi rossonero delle ultime sessioni di mercato. Per cui a lato delle operazioni impostate da tempo con l’asse sempre molto produttivo che coinvolge anche il Lille con Botman e Renato Sanches, l’obiettivo è quello di concentrare l’investimento sulla trequarti. Se Zaniolo è il sogno costoso ma non impossibile, gli altri nomi sono già stati sdoganati e sebbene costosi continuano a stuzzicare l’universo rossonero. Si parte da Charles De Ketelaere fino ad arrivare a Berardi, entrambi profili che il Diavolo aveva studiato in vista della scorsa estate e che ora con il passaggio di proprietà e l’iniezione di cassa potrebbero diventare decisamente più concreti rispetto a dodici mesi fa.