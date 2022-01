Sportitalia - Milan, sogno scudetto vivo. Obiettivo Botman archiviato

Continuano le consultazioni in casa Milan per quanto riguarda gli sviluppi legati al calciomercato. Un aspetto che non pregiudica però la rincorsa scudetto dei ragazzi di Pioli, sempre più motivarti nella volontà di infastidire la marcia dell’Inter. In chiave rossonera si segnala l’ormai consueta affidabilità sul campo, con un gioco nuovamente apprezzabile e concreto negli effetti, ma di contro un rifiuto anche solo alla trattativa da parte del Lille in chiave Botman. I francesi non hanno intenzione di privarsi del loro difensore ed hanno rifiutato le prime due offerte milionarie del Newcastle. Ne seguiranno altre, ma l’indirizzo è quello di tenerselo stretto, con buona pace di tutti i club interessati.