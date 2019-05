Sportitalia - Pedullà: "Dopo Gattuso? Ipotesi Inzaghi e Giampaolo"

L’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro della panchina milanista: “È difficile dire chi sarà l’allenatore del Milan adesso. Non arrivando Campos, perché il Milan non vuole giustamente un ruolo part time, scendono le quotazioni di Jardim. In Italia io terrei Inzaghi, che entro domani o massimo dopodomani incontrerà Lotito, sarà importante capire se quando si vedranno andranno fino in fondo come penso. L’altea ipotesi è Giampaolo, che piace anche alla Roma, o Di Francesco. Questa situazione è stata troppo traumatica. Garcia piace anche al Siviglia, a Monchi. Rudi Garcia può essere si un’opzione ma su di lui c’è anche il Siviglia”.