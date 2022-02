Sportitalia - Torino, occhio al Gallo: il Milan fa sul serio

l futuro di Belotti continua ad essere oggetto di discussione. Il contratto del Gallo con il Torino vedrà la sua naturale scadenza nel giugno prossimo ed i contatti per un ipotetico rinnovo sono ad un punto che resta sostanzialmente bloccato. Non mancano le ipotesi, anche importanti dal punto di vista economico, che proporrebbero al capitano granata delle nuove soluzioni per proseguire la propria carriera. Tuttavia, oltre ai soldi che metterebbe sul piatto il Toronto e le sirene che arriverebbero da club di livello in Inghilterra e Liga Spagnola, si segnala come il Milan stia raccogliendo informazioni in maniera concreta rispetto alla possibilità di tesserare l’attaccante per il campionato che verrà. Per Belotti, milanista fin da bambino, sarebbe il coronamento di un sogno. Il Diavolo potrebbe decidere di realizzarlo con una proposta a stretto giro di posta.