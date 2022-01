Sportitalia - Torino, tutti pazzi per Bremer: derby di Milano e Tottenham sugli scudi

E' Gleison Bremer l'oggetto dei desideri in chiave Torino. Sia per quanto riguarda i granata che in chiave mercato: infatti da un lato il club piemontese spinge per ottenere il tanto agognato rinnovo del contratto che servirebbe ad Urbano Cairo per evitare un bagno di sangue dal punto di vista economico, dall'altro sono numerose le squadre che seguono con interesse le evoluzioni del difensore brasiliano il cui accordo con i granata scade nel giugno del 2023. Oltre alla già nota corte del Milan si segnala come anche l'Inter di Inzaghi abbia identificato il calciatore alla stregua del primo obiettivo per la fase difensiva della stagione che verrà. A questo proposito va tenuta in considerazione anche la corte serrata perpetrata dal Tottenham dell'accoppiata italiana Paratici-Conte che pure conosce molto bene il giocatore e vorrebbe poterlo avere a disposizione a partire dal prossimo campionato. Una guerra di posizione, dunque, con vari elementi destinati ad avere un ruolo chiave nelle contrattazioni.