Sportitalia - Zaccheroni su Ibra: "Straordinario. Ho il rammarico di non averlo allenato"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le parole del tecnico che portò i rossoneri a vincere lo Scudetto nella stagione 1998-1999.

Su Ibrahimovic: "Ibra è un giocatore straordinario. Ho il rammarico in quei 10 anni di Serie A, in cui ho allenato quasi tutti i migliori, di non aver mai allenato Ibra. Trasmette la mentalità del successo a tutti i costi, però dipende sempre dai programmi. Il Milan di quest'anno non aveva ambizioni di Scudetto, ma di costruire. E per costruire si parte dai giocatori più esperti e poi vai a cercare i migliori talenti da mettere nelle condizioni migliori. Ibra non è il soggetto più indicato per costruire, non può rappresentare l'uomo base della ricostruzione. E' perfetto per gestire in un'annata come questa".