SportMedaset - Italia, per il dopo-Mancini la FIGC ha già in mano il sì di Cannavaro e Lippi. Nei mesi scorsi sondati anche Pioli e Pirlo

Secondo quanto riferisce SportMediaset, resta molto incerto il futuro di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia dopo l'eliminazione agli spareggi per i Mondiali. In caso di addio, la FIGC avrebbe già in mano il sì di Fabio Cannavaro che verrebbe affiancato da Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico. Non sembrano esserci motivi per cui l'accordo con Cannavaro e Lippi possa saltare, ma in ogni caso negli mesi scorsi la Federazione ha sondato informalmente anche l'eventuale disponibilità di Stefano Pioli e di Andrea Pirlo.