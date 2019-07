SportMediaset - Ceballos, il Siviglia è in vantaggio sul Milan

Se da una parte il Tottenham è uscito dalla corsa per Ceballos, il Siviglia sembra essere in vantaggio sul Milan per il giovane talento del Real Madrid: lo riferisce SportMediaset su Italia 1, che spiega che il ds degli andalusi, Monchi, vorrebbe strappare un sì di persona al madridista approfittando del fatto che il giocatore trascorrerà le vacanze non lontano da Siviglia. Lopetegui, nuovo tecnico degli andalusi, è l'asso nella manica che Monchi vuole usare per convincere Ceballos.