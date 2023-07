SportMediaset - Il Milan vuole Chukwueze: Kamada in stand-by. Il giapponese è stato proposto all'Inter

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset, è ancora incerto il futuro di Daichi Kamada, trequartista svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con l'Eintracht Francoforte. Il giapponese ha in mano un accordo con il Milan, ma i rossoneri hanno messo in stand-by il suo arrivo a zero a Milanello in quanto hanno un solo slot da extracomunitario e vorrebbe prendere Samuel Chukwueze del Villarreal. Kamada è stato così proposto all'Inter: per i nerazzurri potrebbe essere un'idea se dovesse saltare l'arrivo di Frattesi e Samardzic, che sono i primi due obiettivi per il centrocampo.