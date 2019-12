Sportmediaset - Inserimento di Ibrahimovic non prima del 15 Gennaio

Secondo quanto riferito da SportMediaset su Italia Uno, il Milan è pronto a riabbraciare Ibrahimovic. L'inserimento del campione svedese sarà, tuttavia, graduale: "L'inserimento sarà graduale in quanto Ibra necessita di almeno 10 giorni di lavoro intenso. L'esordio quindi non è ipotizzabile prima del 15 Gennaio nella gara contro la Spal in Coppa Italia, una competizione che potrebbe diventare un obbiettivo importante per svoltare la stagione dei rossoneri."