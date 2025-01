SportMediaset - Milan, Conceiçao ha ancora la febbre ma farà di tutto per essere in panchina stasera

vedi letture

"Non sono per niente emozionato. Sono raffreddato, ho avuto 39 di febbre stanotte. Per quello ho gli occhi lucidi": con queste parole pronunciate ieri in conferenza stampa, Sergio Conceiçao ha rivelato di avere la febbre. Ma il portoghese sarà regolarmente in panchina questa sera contro la Juventus in Supercoppa Italiana? Secondo quanto riferisce SportMediaset, il neo allenatore milanista ha ancora la febbre, ma farà di tutto per essere in panchina. Se non dovesse farcela, a guidare il Milan contro i bianconeri sarà uno dei suoi due vice (João Costa e Siramana Dembele).

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it