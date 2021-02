Sportmediaset - Milan disposto ad aumentare l'ingaggio di Donnarumma, ma Raiola vuole solo 1 anno di contratto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma non è così semplice. Il Milan non ha ancora presentato una proposta, ma è disposto ad aumentare di un milione di euro ai sei che prende già, aggiungendo un milione in caso di qualificazione in Champions League e un altro milione in caso di scudetto, il tutto per i prossimi cinque anni. La proposta, però, non piace all'entourage del giocatore, che chiede dieci milioni per una sola stagione, così da mantenere appetibile la situazione di Donnarumma. Sul portiere rossonero ci sono gli occhi di club europei come Chelsea e PSG, ma anche la Juve, che attualmente è coperta. Nel caso di cessione di Donnarumma i primi candidati sarebbero Meret e Musso, ma per il momento non si registrano contatti.