SportMediaset - Milan, Ibra giocherà titolare contro il Liverpool

Claudio Raimondi, collega di SportMediaset, nell’edizione odierna del TG, ha parlato del Milan e della sfida di domani sera fra i rossoneri e il Liverpool. Raimondi ha detto: “I Reds sono un avversario tremendamente temibile. Ibrahimovic in Inghilterra giocherà titolare dopo lo spezzone contro la Lazio. Oggi alle 17.00 il Milan volerà a Liverpool per giocare per la prima nella sua storia un match ad Anfield. Servirà esperienza e oltre a Ibrahimovic, Pioli potrà contare su Giroud che ha svolto tutto l’allenamento. Tonali sarà in campo regolarmente nonostante la lieve indisposizione avuta questa notte. Rientreranno dal primo minuto sia Saelemaekers che Kjaer. Pioli dopo l’assaggio Champions con i preliminari 6 anni fa ai tempi della Lazio, è pronto per scrivere la sua storia in Europa anche con il Milan”.