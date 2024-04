Sportmediaset - Milan, Pioli non a rischio esonero nell'immediato. Lopetegui nome sempre più caldo

Nel consueto appuntamento su SportMediaset su Italia Uno il giornalista Claudio Raimondi fa il punto sulla panchina del Milan dopo la sconfitta, e la conseguente eliminazione dall’Europa League, di ieri sera contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Rossoneri rientrati nella notte, hanno svolto un defaticante e stanno lasciando Milanello. Diciamo subito che Pioli non è a rischio esonero nell’immediato ma è sempre più un uomo solo perché stasera non era presente, qui nel centro sportivo rossonero, nessun dirigente. Moncada ha accompagnato la Primavera impegnata questa sera in Youth League. Non si è visto Ibrahimovic, anche se è in stretto contatto con Cardinale. Furlani era nella sede rossonera. Nell’immediato non ci sono ribaltoni in vista del derby ma si guarda al futuro. Il nome caldo, sempre più caldo, è quello di Lopetegui. L’ex CT della Spagna è in questo momento il nome forte.

Attenzione però anche a Thiago Motta che piace sempre molto alla dirigenza rossonera. Situazione Antonio Conte, il Napoli fa sul serio ed ha offerto un triennale. Conte aspetta mosse che non sono mai arrivate per il momento dal Milan. È chiaro ed evidente però che se dovesse arrivare una batosta clamorosa, una debacle anche nel derby allora sì, potrebbe essere a rischio nell’immediatezza la posizione di Pioli. Potrebbe esserci una soluzione ponte, da traghettatore: la promozione del tecnico Primavera Abate per le restanti cinque giornate per evitare di mettere a rischio anche il secondo posto”.