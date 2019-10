SportMediaset - Milan-Spalletti più vicini: l'ex Roma e Inter verso il sì ai rossoneri

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il tentativo del Milan per Luciano Spalletti è concreto: Elliott ha infatti dato il suo via libera per trattare un allenatore con un ingaggio elevato. L'ex tecnico dell'Inter starebbe entrando nell'ottica di dire sì ai rossoneri, anche se non ha ancora sciolto tutte le riserve. Prima c'è da risolvere la questione che riguarda il suo contratto con i nerazzurri fino al 2021. I contatti con i dirigenti interisti sono in corso, ma i tempi rischiano di non essere brevissimi. Per ora a Giampaolo non è ancora arrivata nessuna comunicazione. Alla ripresa del campionato contro il Lecce a San Siro, è quindi probabile che sulla panchina milanista ci sia Spalletti il quale piace per gli ottimi risultati ottenuti in Italia con Roma (quattro secondi posti, un terzo posto e un sesto posto) e Inter (due piazzamenti Champions al quarto posto). Spalletti viene visto come l'uomo forte per far riprendere quota al Milan, che al momento è distante solo quattro punti dal quarto posto. La rimonta è ancora possibile.